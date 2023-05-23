ندوة عن كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية بالمنصورة

نظمت جامعة المنصورة، الثلاثاء، بمشاركة وزارة التخطيط ندوة تعريفية عن الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (حلول مستدامة لمستقبل أفضل) بقاعة دكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة تحت رعاية دكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة د.محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وذلك بحضور دكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، دكتور مسعد سلامة مندور وكيل كلية الآداب ورئيس لجنة المناخ، دكتور سحر صدقي حفني وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دكتور شريف بدوى وكيل الهندسة للدراسات العليا، دكتور ابراهيم عبدالله وكيل كلية الحقوق، دكتور دعاء سمير حزه وكيل كلية السياحة والفنادق، دكتور محمد ابو النور وكيل كلية التجارة ، دكتور علي عبد ربه وكيل كلية التربية، دكتور اسماء علي العوضي مدرس بقسم هندسة القوى الميكانيكية ومنسق كلية الهندسة دكتور ريهام ممدوح عبد المقصود والعديد من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري و حامد البرعى ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئول الاقليمى عن المبادرة، و وسام غانم مندوب وزارة التخطيط ودكتور ياسر الجمل، ممثل عن وزارة البيئة ودكتور عبد الرحمن الطحاوي ممثل المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط لمشاركة الجامعات في الدورة الثانية للمبادرة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة.

وتضمنت الندوة التعريف عن كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وعرض مقومات النجاح الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة.

جاءت الندوة للتعريف بدور جامعة المنصورة وتعاونها مع المؤسسات الحكومية المختلفة في نشر ثقافة المشروعات الخضراء الذكية، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين الطلاب وحثهم على المشاركة في المبادرات الوطنية الخاصة بالبيئة النظيفة.

وشهدت الندوة مناقشات طلاب الجامعة الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في المبادرة بأفكار مشروعاتهم التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

وتم استعراض أهداف ومعايير وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وآليات التقدم لها، والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة وكيفية المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

وتحدث خلال الندوة دكتور ياسر الجمل، وزارة البيئة عن المبادرة والتعريف بها وتناول المهندس حامد البرعي ممثلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية التقدم للمشروعات الخضراء الذكية، والمعايير التي يخضع لها التقييم، موضحاً آلياته وشروطه، وكيف يتم تحكيم تلك المشروعات من خلال لجان متخصصة من مختلف الوزارات، ونخبة من الخبراء، لافتاً إلى أنه سيتم اختيار 6 مشروعات من المحافظة، ثم اختيار 18 مشروع علي المستوى الوطني كذلك تحدث عن أهم مراحل الدورة الثانية للمبادرة، موضحًا من خلال عرض تقديمي عن كيفية التقدم على المنصة وملء البيانات المطلوبة تسهيلاً على المتقدمين.

ثم انهى حديثه بالمكون الذكي في المبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكية، و تناول الدكتور عبدالرحمن الطحاوي مدير التخطيط والمتابعة بجهاز حماية المستهلك برئاسة الوزراء وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية الجزء الخاص بالمرأة المصرية من حيث الفئة المستهدفة وكيفية التقدم وماهي الشروط الخاصة التي تنطبق علي المشروعات الممنوحة للمرأة داخل المبادرة مؤكدًا أهمية الدعم الكامل للمشروعات التي تمتلكها أوتديرها المرأة.

وأكد دكتور محمد عبد العظيم أهمية المشروعات الخضراء الذكية و الحلول التى تقدمها لتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة مشيرا الى تبنى كلية الهندسة انشاء العديد من البرامج النوعية الجديدة والتى تعمل على تحسين البيئة وعلاج المشكلات المجتمعية لتحقيق التحول نحو نماذج حياة مستدامة.

أشار دكتور مسعد سلامة أن مصر عظيمة بخيراتها، وتبنى الرئيس السيسى إعادة بناء مصر ويظهر ذلك جليا من خلال ما تم انجاز من شبكات الطرق والمشروعات القومية والمبادرات الوطنية المرتبطة برؤية مصر 2030 لمواجهة التغيرات المناخية حيث تم اعلان الاستراتيجية الوطنية للمناخ بمصر 2030 وغيرها من المبادرات التى تتشارك لتحقيق أهم هدف برؤية مصر وهو تحقيق جودة حياة المصريين.