لديكور مميز في المنزل.. أشكال مختلفة لطاولة القهوة (صور)

طاولة القهوة، هي قطعة أثاث يدوية يمكنها حمل كل شيء سواءً كان الريموت كنترول أو الشموع أو الكتب المفضل قراءتها.

وهناك العديد من أنواع الطاولات باشكال هندسية مختلفة مثل طاولات القهوة المعاصرة التي تتجاوز الأسطح الزجاجية، مع تصميمات المستطيلات مع ميزات محدثة مثل درج التخزين المخفي أو المقاعد الإضافية أو الثلاجات المدمجة.

ويحتار العديد من الناس في كيفية اختيار الطاولة التي تناسبهم. لذا في هذا التقرير نقدم لكم كيفية اختيار قطعة الأثاث الأساسية هذه، حسب موقع "Better homes and gardens" البريطاني.

ابدأ باختيار الشكل:

وحدد الشكل المطلوب لطاولة القهوة الخاصة بك في التصميم الداخلي، ويجب أن يكون بها عدة دوائر امان، وعادة ما تكون الأشكال المستطيلة أكثر إرضاءً للعين من المربعات، لكن الاستخدام المتكرر للأشكال المربعة ، مثل طاولات التداخل يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا.

وعلى الرغم من أن معظم طاولات القهوة القياسية تأتي في أشكال دائرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة ، إلا أنك ستواجه أيضًا تكرارات عضوية متعرجة ، وأشكال تعتمد على الطبيعة.

وتوفر هذه العفوية والراحة التي قد لا توفرها طاولات القهوة القياسية ذات الزوايا فعلى سبيل المثال جرب شكلًا سداسيًا أو شيئًا يشبه السحاب، الأمر يستحق البحث عن شكل طاولة القهوة الذي تحبه.

اختيار الطاولة:

بالإضافة إلى اختيار الشكل ضع في اعتبارك أن طاولة القهوة تعكس أسلوبك وشخصيتك المميزة. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها عند اختيار طاولة القهوة:

ما هي الألوان والأنماط التي أنجذب إليها؟

هل أريد مظهرًا تقليديًا أم حديثا؟

هل أريد إحساسًا رسميًا أم غير رسمي؟

هل تتلاءم طاولة القهوة مع شكل ومساحة الغرفة الخاصة بي؟

هل ستكمل طاولة القهوة قطع الاثاث الأخرى؟

ما هو تصميمي الداخلي أو أسلوب التزيين؟

قياس الطاولة:

يجب القيام بالقياس مرتين للتأكد من الملاءمة الصحيحة

من أبعاد طاولة القهوة القياسية فهي يتراوح ارتفاعها بين 17-19 بوصة وعمقها 24 بوصة وعرضها من 36 إلى 48 بوصة.

لكن يمكن أن يختلف الحجم لضمان الملاءمة المثالية ، قم بقياس المساحة والأثاث القريب منك مسبقًا فإذا كنت تضع طاولة قهوة أمام الأريكة حاول دائمًا ترك حوالي 18 بوصة بين الأريكة والطاولة. فهذا يوفر مساحة كافية للساق ونطاقًا مثاليًا للانحناء عند الاستيلاء على شيء ما.

وقارن بين ارتفاع جلوسك وطاولة القهوة ، والذي يجب أن يكون أقل من الاريكة بمقدار 1-2 بوصة فقط أو بنفس ارتفاع وسادة مقعد الأريكة.

اختر خامة تناسب لنمط حياتك:

أعط الأولوية للمتانة والأمان عند اختيار مواد طاولة القهوة ثم افحص قوامها و ملمسها، بعد ذلك ، ضع في اعتبارك كيف ستشكل المواد الخاصة بك خلفية للعناصر الزخرفية وتكمل جمال غرفتك مع قطع الأثاث الموجودة.

الخشب:

طاولات القهوة الخشبية متينة ومتعددة الاستخدامات. مثل خشب الجوز والبلوط الطبيعي فهم جيدين في غرف المعيشة الحديثة ويجب أن تضع في الحسبان ان الأخشاب السوداء والداكنة تظهر الغبار والأوساخ أسرع من الأخشاب الفاتحة.

التنظيف بشكل مباشر:

يجب مسح طاولات القهوة الخشبية بانتظام بقطعة قماش مبللة من الغبار الذي يمكن أن يتراكم.

الزجاج أو المرآة :

طاولات القهوة الزجاجية أنيقة وراقية. بمظهرها الأنيق ، يمكن أن تساعد هذه المواد في جعل المساحات الصغيرة تبدو أكثر اتساعًا وتضيف الفخامة إلى أي نمط. يمكنك وضع الأطعمة والمشروبات بدون قلق على طاولات القهوة الزجاجية والمرايا ، ولكن الخدوش وبصمات الأصابع شائعة ويمكن أن تظهر إذا لم يتم تنظيفها بشكل يومي ونظرًا لطبيعة الزجاج الهشة ، من الأفضل تخطي هذا الاختيار عند وجود حيوانات اليفة أو أطفال.

الأكريليك :

يحاكي الأكريليك مظهر الزجاج ولكنه قوي مثل الفولاذ ومقاوم للكسر ومع ذلك ، يمكن أن يكون الأكريليك أكثر عرضة للخدش من الزجاج ، لذا تعامل معه بعناية.

اختيار موقع الطاولة في الغرفة:

غالبًا ما توجد طاولات القهوة في مساحة معيشة رسمية أو غرفة عائلية. نظرًا لأن الغرف والأوكار العائلية تميل إلى تجربة حركة مرور كثيفة ومزيد من النشاط اليومي ، فستحتاج إلى استكشاف قطع الأثاث ذات المهام المزدوجة. وبالتالي ، قد يكون من العملي ترك أنماط طاولات القهوة الدقيقة والمعقدة لمساحاتك الرسمية وإعطاء الأولوية للحلول العملية في غرفة المعيشة الخاصة بك.

طاولات قهوة متداخلة أو معيارية:

تتضمن قطعة الأثاث القابلة للتكديس والموفرة للمساحة طاولات متعددة يمكن دمجها بسهولة معًا أو نقلها عندما تحتاج إلى مساحة إضافية.

طاولات القهوة ذات الفتحة العلوية:

هذا النمط مثالي لإنشاء مكتب أو طاولة مؤقتة لا تتطلب منك الانحناء في كثير من الأحيان ، توفر طاولة القهوة العلوية أيضًا مساحة تخزين تحتها.

مقاعد مدمجة:

تحتوي طاولات القهوة هذه على 3-4 مقاعد يمكن سحبها لاستيعاب ضيوف.

التخزين:

ضع في اعتبارك طاولات القهوة ذات الأسطح التي يمكنك رفعها و التخزين بداخلها رائعة للمساحات وصديقة للأطفال حيث يمكن تخزين الألعاب بها.

عرض طاولات القهوة:

عندما تريد تسليط الضوء على المقتنيات من الرحلات أو الكتب أو الصور؟ اختر طاولة قهوة بنمط العرض ، والتي تتميز بسطح زجاجي لعرض العناصر.

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