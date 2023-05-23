لا يفوتك هذا المساء| حفيدة "أم كلثوم" تعلق على بلاغها ضد عمرو مصطفى.. و"الأهلى" يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعدما قام الملحن عمرو مصطفى بتلحين أغنية جديدة لأم كلثوم، ووضع صوتها وصورتها عليها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بعد عقود من رحيلها.

https://www.dostor.org/4403814

"التخطيط": جميع القطاعات حققت نموًا إيجابيًا في النصف الأول.. و4.1% معدل النمو المتوقع

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

https://www.dostor.org/4403941

"حقق ملايين المشاهدات".. كواليس فيديو توصيل أب لابنته الجامعية على الدراجة

كشفت آية حمدي، صاحبة فيديو "أب يوصل ابنته الجامعية على الدراجة"، عن كواليس نشرها الفيديو وسبب نشره، مؤكدة أنها تفاجأت بانتشاره الواسع وردود الأفعال.

https://www.dostor.org/4403921

رسميًا.. النادى الأهلى يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن موقف “القلعة الحمراء”، من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

https://www.dostor.org/4403884

صندوق التنمية الصينى الإفريقى: مستعدون لتمويل مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس

أبدى رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي سونج لي، استعداد الصندوق لتمويل مشروعات صينية جديدة مهتمة بالاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة المشروعات الكبرى مثل:" الهيدروجين الأخضر وصناعتها المكملة".

https://www.dostor.org/4403822

بتهمة ضرب طليقته.. سعد الصغير وبرلنتى عامر يخضعان للتحقيق (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر بعد اتهام رانيا صالح طليقة الصغير لهما باقتحام منزلها والتعدي عليها بالضرب والسب.

https://www.dostor.org/4403959

من 9 محاور.. خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتنشيط سوق العقارات وجذب الاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي المحاسب سيد عبد العظيم، إن سوق العقارات في مصر يواجه العديد من التخديات منها “تقلبات الأسعار وعدم وجود قواعد واضحة لضبط السوق”.

https://www.dostor.org/4403706

كل ما تريد معرفته عن الدهون المتحولة والأطعمة التي يجب الحذر منها

تعد الدهون المتحولة هي سبب رئيسي لوفاة أكثر من 17 مليون حالة سنويًا على مستوى العالم وتزيد من معدلات الإصابة بأمراض القلب الوعائية كما أوضحت وزارة الصحة في بيان لها.

https://www.dostor.org/4403222

الأكشن والكوميديا يسيطران على الإعلان الدعائي لفيلم "البعبع" لـ أمير كرارة (فيديو)

طرحت شركة “سينرجي فيلمز" الإعلان الدعائي الأولى لفيلم “البعبع” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والنجمة ياسمين صبري.

https://www.dostor.org/4403940

بعد فيلم "كليوباترا".. سجل هزائم "نتفليكس" بالأرقام

أصبحت منصة نتفليكس العالمية هي الخاسر الوحيد بعد عرضها فيلم "كليوباترا" الذي ظهر فيه تبنيها ظاهرة "الأفروسنتريك"، وذلك بإظهارها الملكة المصرية على أنها زنجية، وهو ماقوبل بموجة غضب عارمة من قبل الشعب المصري غيرة على حضارته الفرعونية، بل وقوبل بنفس الموجة من العديد من الشعوب الأخرى التي تعلم جيدًا أصل ومقدار الحضارة المصرية القديمة.

https://www.dostor.org/4403714