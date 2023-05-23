النقل الأمريكية: هناك مخاوف حقيقية بشأن نظام القيادة الآلى فى سيارات تسلا

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن هناك مخاوف حقيقية بشأن نظام القيادة الآلي في سيارات تسلا، حيث قدمت الوزارة مبادرة الشوارع الآمنة في سان دييجو لحلفاء وزارة النقل أثناء العمل.



وقالت الوزارة في بيان لها، "عندما يتعلق الأمر بحالات الوفاة على الطرق، لدينا أزمة ملحة وغير مقبولة ويمكن تجنبها، كما أنه لا يمكننا ولا يجب أن نقبل أن هذه الوفيات هي بطريقة ما جزء لا مفر منه من الحياة في أمريكا".

- وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، لتقديم الجيل التالي من برامج مجتمع الشوارع الآمنة، تم تصميم مبادرة الشوارع الآمنة في سان دييجو لخلق أشخاص أكثر أمانًا من خلال تعزيز الوعي بالسلامة، وتعزيز إنفاذ القانون والعلاقات التجارية المحلية، وتوفير حوافز مالية للمشاركة في الركوب لتمكين تعديل السلوك الدائم.

وأَضاف أن هذا هو "الميل الأخير" في إيقاف القيادة المعوقة والوصول إلى الهدف المتمثل في عدم وجود أي حالات وفاة مرتبطة بالمواد على طرقنا، مشيرًا "هدفنا هو أن نجعل الأمر ليس مقبولًا فحسب، بل هو" القاعدة "ألا نركب السيارة أبدًا بعد تناول الكحول والقنب في أماكن العمل في مجتمعات أمتنا".

وتابع تحدد الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق على الطرق التابعة لوزارة النقل الأمريكية نهج الوزارة الشامل للحد بشكل كبير من الإصابات والوفيات الخطيرة على الطرق السريعة والطرق والشوارع في بلادنا.

وأضاف أن "إجراء تغيير دائم في السلوك، أي الأشخاص الأكثر أمانًا، هو عنصر حاسم لتحسين السلامة على الطرق وتقليل القيادة الضعيفة، تعمل برامجنا التعاونية على بدء هذا التغيير وتطبيعه".

كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل الأمريكية وبرامج السلامة المستمرة التابعة للإدارة من أجل مستقبل خالٍ من الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق.