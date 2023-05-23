رئيس "التنمية الصناعية": ركزنا فى الحوار الوطنى على التحديات التى تواجه القطاع

أوضح المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، سبب تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في تأخر قطاع الصناعة، كما أن مصر بعد عام 2011، مرت بالعديد من الأزمات ساهمت في تراجع أداء بعض القطاعات.

وأضاف عبدالكريم خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن ارتفاع الصادرات هو أهم مؤشر على زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أنه في الحوار الوطني تم التركيز على التحديات التي كانت تواجه الصناعة خلال الفترة الماضية، وكيفية تحويل مصر إلى دولة تنافسية في قطاع الصناعة.