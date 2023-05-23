رئيس “صناعة النواب” يكشف أسباب تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة تمثل 16% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية التي بدأت في نفس التوقيت، نهضتها الصناعية، نجحت في تحقيق 30% من الناتج القومي المحلي.

وكشف رئيس “صناعة النواب” خلال لقائه في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، سبب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن ذلك بسبب عدم وجود بنية تحتية قوية تستطيع خلق صناعة قوية وذلك في العصور السابقة، وهو ما تخطته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تطوير شبكة طرق، والكهرباء، والموانئ.

وتابع "محمود": عقدنا عددًا من الاجتماعات مع المستثمرين امناقشة التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها التشريع.

وأضاف: “لا يعقل أن نكون في 2023 ونعمل بقوانين وضعت في ثلاثينات القرن الماضي، وكانوا 7 قوانين وتم تعديلها أكثر من مرة”، مُطالبًا بوضع قوانين جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة وتوجه الدولة نحو التطور الصناعي.

الصناعة تتداخل مع 7 وزارات ولابد من فض هذا الترابط

وأشار إلى أن الصناعة تتداخل مع 7 وزارات ولذا لابد من فض هذا الترابط، وهذا يحتاج لجهد كبير بين الوزارة واللجان المتخصصة وهذا يأخذ وقتًا طويلًا، كما يجب إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك يجب وضع خريطة للصناعة.