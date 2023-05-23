الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التحالف الوطني للعمل الأهلي يُطلق أولى مراحل مبادرة "600 ألف باب رزق" بالفيوم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، المرحلة الاولي من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي إطسا وابشواي بمحافظة الفيوم.

وشملت فعاليات اليوم، تسليم 17 كشك و 90 مشروع تنموي للفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة وسط أجواء إحتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني و مؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان بجانب عدد من المتطوعين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

جدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي جمعية الأورمان حياة كريمه محافظة الفيوم المحافظة السيسي الجمهورية

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