الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مركز الأزهر للفتوى يوضح جزاء من يحاول التفرقة بين الزوجين (فيديو)

الشيخ عبد الله سلامة
الشيخ عبد الله سلامة

أوضح الشيخ عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر للفتوى، جزاء الشخص الذي يحاول التفرقة بين الزوجين، قائلاً: "إن سيدنا ابن حجر الهيتمي قال إن التخبيب يعتبر من الكبائر". 

وأضاف الشيخ عبدالله سلامة، خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن التخبيب يعني إفساد الزوجة على زوجها، وإفساد الزوج على زوجته، وبالتالي فإن التخبيب يعني الإفساد أو الوقيعة أو الغش أو الخداع، لافتًا إلى أن كل مصطلحاته تدل على الخيانة. 

وأوضح أنه يوجد طريقان؛ طريق الإصلاح، وهو الإصلاح بين الزوج وزوجته، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق، رضي منها آخر، لافتًا إلى أن الطريق الثاني، هو أن الشيطان يضع عرشه على الماء، ثم يرسل سراياه، فأعظمهم فتنة، أقربهم منه منزلة، فيقول أحد سرايا الشيطان له، ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، فيرد عليه الشيطان، لا شيء، ويأتيه آخر فيقول له، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له الشيطان أنت أنت ويقربه. 

واستشهد بقوله تعالى: "وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

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