الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سلاح ضد الفيروسات".. الصحة تؤكد أهمية الحصول على اللقاحات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم هو أقوى سلاح ضد فيروسات وبائية كثيرة، مشيرة إلى ضرورة حماية كافة أفراد الأسرة من خلال الحرص على الحصول على التطعيمات فى مواعيدها، بالإضافة إلى لقاحات فيروس كورونا.

بدورها قالت هيئة الدواء المصرية، إن اللقاح يمر بعدة مراحل لتحفيز الجهاز المناعي وإنتاج الأجسام المضادة لحماية الجسم من الأمراض.​


وأشارت إلى أن اللقاح يعمل عن طريق حقن الميكروب؛ حيث يتم حقن الميكروب المراد التحصين ضده (أو جزء منه) بصورة كائن تم تضعيفه أو ميت في جسم الإنسان​، ثم يتعرف الجهاز المناعي على أجزاء اللقاح كمواد غريبة​.


وأضافت أنه فى المرحلة الثالثة يقوم الجسم بإنتاج الأجسام المضادة، بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم في المستقبل.​

وأشارت إلى أنه قد يحتاج الجسم إلى أكثر من جرعة كي يصنع أجساما مضادة كافية لمكافحة المرض، لافتة إلى أن الفترة اللازمة لاكتساب المناعة عادة يحتاج الجهاز المناعي لفترة زمنية تتراوح ما بين 2-3 أسابيع كي تكتمل العملية​
 

 

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