الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ فقه للبنات: لا تتزوجوا من بخيل (فيديو)

د. هاني تمام
د. هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلاقة بين الزوجين مفتوحة، فلو أخذت منه إذن فى التصرف فى ماله، فهنا لا مشكلة، لافتا إلى أنه يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج فى حال إنه بخيل ولا ذنب عليها، إذا أخذت القدر الذى يكفيها لمصاريف البيت. 

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "البخل أقبح صفة فى الإنسان، فلو تقدم لبنتك بخيل، لا تتموا هذه الزواجة، لأن البخيل لا يحب إلا نفسه، فلو الزوج بخيل يجوز للزوجة الأخذ من ماله ما يكفيها يعنى هتشترى طلبات بـ100 جنيه، يبقى هو ده المبلغ اللى تأخذه ولا تزيد ولا تقل، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حسن عندما اشتكت زوجها".

واستشهد بالحديث النبوي الشريف: "جاءت هندٌ بنت عتبة إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=u_VHVP1s4Fs

الدكتور هاني تمام جامعة الأزهر فضائية الناس الحديث النبوي الشريف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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