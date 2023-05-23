الأنبا توما يحتفل بعيد القديسة ريتا بكنيستها في طما

احتفل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد القديسة ريتا، بكنيستها، بطما، بمشاركة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

جاء ذلك بمشاركة الأب أبانوب كرمي، راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أنطون عياد، والأب إرميا عياد، والأب يوحنا عطية، والأب فريد فايز، والأب إبرام نوح، والأب بولس سنادة، والأب ديو جراسياس، والأب جيروم نصير.

وألقى الأنبا توما عظته تحت عنوان "قلوب متقدة وأقدام تسير"، حيث تأمل في حياة القديسة ريتا، مؤكدًا أن القداسة تحتاج إلى قلوب، متقدة بحماس الله، من خلال معرفتها بالكتب المقدسة، وسماعها كلام الله، والعمل بها، ثم من خلال التناول، فنعرف الله، وتنفتح أعيننا، ثم من خلال المسيرة الروحية، التي تجعلنا نعلن فرح البشارة بالإنجيل.

وأضاف راعي الايبارشية: “لذلك لنسمح دائمًا بأن يرافقنا الرّبّ يسوع، القائم من بين الأموات، الذي يشرح لنا معنى الكتاب المقدّس”.

وتابع المطران: “لنسمح للرب يسوع أن يجعل قلوبنا تتَّقِد، وبأن ينيرنا، ويغيّرنا، حتّى نستطيع أن نعلن سرّ خلاصه للعالم بالقدرة، والحكمة، اللتين تأتيان من روحه”.

وواصل الأنبا توما حديثه قائلًا: “لننطلق من جديد بقلوبٍ متَّقِدة، وبعيونٍ منفتحة، وبأقدامٍ تسير، لكي نشعل قلوبًا أخرى بكلمة الله، ونفتح عيونًا أخرى على يسوع الإفخارستيّا”.

واختتم الأب المطران كلمة العظة، داعيًا الجميع، أن يسيروا معًا على طريق السّلام، والخلاص، الذي وهبه الله في المسيح للبشريّة، ببركة وشفاعة القديسة ريتا.

وكانالأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، استقبل وفد مكتب جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بسوهاج، بمقر المطرانية.

وضم الوفد المهندس هاني صابونجي، مدير عام الجمعية، والدكتور زياد برزي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وصفوت بدري، مدير مكتب الجمعية بسوهاج، وابتسام فوزي، نائب مدير المكتب، بحضور الأب إرميا عياد، منسق العلاقات العامة بين المطرانية، والجمعية.