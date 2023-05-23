"الأزهر" يؤكد أهمية استكمال الجهود للقضاء على الإرهاب

بعد استسلام 500 متطرف للقوات النيجيرية..

أفاد الجيش النيجيري بأن أكثر من 500 عنصر إرهابي من حركة بوكو حرام وتنظيم داعش وأفراد عائلاتهم استسلموا خلال عملية عسكرية نُفذت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وفق ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب البيان الصادر عن مدير العمليات الإعلامية الدفاعية اللواء "موسى دانمادامي" في أبوجا فإن عدد المستسلمين هو: ٩٩ رجلاً، و١٦١ امرأة، و٢٥١ طفلا بمواقع مختلفة نفذت بها عملية "هادن" في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.

وتعقيبًا على العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات النيجيرية، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مقتل "أبو بكر شيكاو" زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية شكل نقطة تحول بالنسبة للعناصر البشرية في الحركة، في ظل الضربات الموجهة ضدهم ونضوب إمدادات الأسلحة، ما دفعهم للاستسلام.

وحذر مرصد الأزهر في الوقت ذاته من أن ضعف "بوكو حرام" و"داعش" لا يعني بالضرورة نهاية الإرهاب، بل من الأهمية استكمال الجهود الحكومية للقضاء على الإرهاب بشكل جذري في البلاد.