الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بعد استسلام 500 متطرف للقوات النيجيرية..

"الأزهر" يؤكد أهمية استكمال الجهود للقضاء على الإرهاب

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أفاد الجيش النيجيري بأن أكثر من 500 عنصر إرهابي من حركة بوكو حرام وتنظيم داعش وأفراد عائلاتهم استسلموا خلال عملية عسكرية نُفذت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وفق ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب البيان الصادر عن مدير العمليات الإعلامية الدفاعية اللواء "موسى دانمادامي" في أبوجا فإن عدد المستسلمين هو: ٩٩ رجلاً، و١٦١ امرأة، و٢٥١ طفلا بمواقع مختلفة نفذت بها عملية "هادن" في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.

وتعقيبًا على العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات النيجيرية، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مقتل "أبو بكر شيكاو" زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية شكل نقطة تحول بالنسبة للعناصر البشرية في الحركة، في ظل الضربات الموجهة ضدهم ونضوب إمدادات الأسلحة، ما دفعهم للاستسلام.

وحذر مرصد الأزهر في الوقت ذاته من أن ضعف "بوكو حرام" و"داعش" لا يعني بالضرورة نهاية الإرهاب، بل من الأهمية استكمال الجهود الحكومية للقضاء على الإرهاب بشكل جذري في البلاد.

الأكثر قراءة

"حقق ملايين المشاهدات".. كواليس فيديو توصيل أب لابنته الجامعية على الدراجة

بصورة كليوباترا.. توزيع ورق بردى على السائحين بمطار مطروح

مجلس الزمالك يبحث التعاقد مع خالد جلال بديلًا لـ أوسوريو

لجان مجهزة.. جامعة أسوان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

في اجتماع موسع.. محافظ دمياط تتابع تطوير مزرعة الرطمة

محافظ الجيزة يتواصل هاتفيًا مع طلاب "إعدادية 57357"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى