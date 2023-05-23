ما حقيقة وجود الجن العاشق؟.. عضو "الأزهر للفتوى" يرد

كشف الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر للفتوى، حقيقة وجود الجن العاشق، قائلاً: "الجن بصفة عامة موجود، لكن مسألة الجن العاشق والغير عاشق لا يجب أن نتطرق إليها، لأن لدينا عقيدة كاملة، وهي أن عبادي ليس لك عليهم سلطان".

وأضاف الشيخ عبدالله سلامة، خلال لقاءه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن كل مسلم مطالب بأن يكون عبد خالص لله عز وجل، مشددًا على ضرورة زيادة التحصينات وزيادة الثقة بالله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى، في هذه الحالة ستصل إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: " وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ".

وأوضح أن القوة في الخالق وليس في المخلوق، لافتًا إلى أن المرء ينجو في حالة الثقة الكاملة في قدرة الخالق عز وجل، الإيمان والعقيدة في الله عز وجل، معقبًا: "لا يجب أن نقول بأن نترك الباب مفتوح وأقول أنا تمت سرقتي، إذا فعلت ذلك فأنا خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل".