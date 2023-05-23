القصير يتفقد جناح "الزراعة" على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية بشرم الشيخ

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح الوزارة الذي شهد أيضًا إقبالًا كثيفًا من كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية.



وأكد القصير، اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "القصير"، بجهود الباحثين والعاملين بالإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.