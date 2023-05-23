الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القصير يتفقد جناح "الزراعة" على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية بشرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جناح الوزارة الذي شهد أيضًا إقبالًا كثيفًا من كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية.


وأكد القصير، اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشاد "القصير"، بجهود الباحثين والعاملين بالإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.

وزير الزراعة يتفقد جناح الوزارة على هامش الاجتماعات بشرم

الأكثر قراءة

حبس شخص لقيامه بتجميع السولار وإعادة بيعه في السوق السوداء

رسميًا.. النادى الأهلى يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

رئيس "تجارية الجيزة" يُطالب باستراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار والصناعة

من 9 محاور.. خبير اقتصادي يُقدم روشتة لتنشيط سوق العقارات وجذب الاستثمارات

"اتحاد منتجي الدواجن": الحكومة نجحت في تخفيض أسعار الأعلاف والمخزون كاف لشهرين

وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافى» إدراج لقاحات جديدة لجدول التطعيمات الإجبارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى