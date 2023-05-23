هل الشرع محلل الزواج من أربعة دون قيود؟.. عضو بـ"الأزهر للفتوى" يجيب

أوضح الشيخ عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر للفتوى، هل الشرع محلل الزواج من أربعة بدون قيود، قائلًا: "إن الأصل في الشريعة عدم التعدد، أي الزواج من واحدة"، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وأضاف الشيخ عبدالله سلامة، خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن العدل ليس مجرد كلام، لافتًا إلى أن كسر القلب أعظم عند الله من ارتكاب الذنب، معقبًا: "عندما يرتكب الإنسان ذنبًا، فذلك أخف عند الله من أن يجرح إنسانًا آخر ويكسر قلبه".

وأوضح أن تعدد الزوجات ليس الأصل في الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن تعدد الزوجات له حالات معينة.