ضياء رشوان لنواب البرلمان: "نحن لسنا هنا لمحاسبة الحكومة"

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تعليقًا على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسى، لممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني: "نحن لسنا هنا لمحاسبة الحكومة".

وأشار المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلته باجتماع لجنة الصناعة لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، بعنوان "تحديات توطين الصناعة المصرية.. تحديات القوى العاملة المصرية"، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية جاء بتنسيق كامل بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور ممثلى الحكومة للجلسات.

وأكد رشوان أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر بالغ الأهمية، وتابع: "لسنا كجهة رقابية".

ووجه رشوان حديثه لأعضاء مجلس النواب، قائلًا: "أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية لمحاسبة الحكومة في البرلمان".

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المديين القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.