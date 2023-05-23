الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يواصل تفنيد حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية غدًا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يواصل الجامع الأزهر الشريف،  غدا الأربعاء، سادس حلقات البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، والذي يأتي تحت عنوان: "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي ندوة غد الأربعاء حول: "حق المرأة في طلب العلم"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. اعتماد عبدالصادق عفيفي، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. مها فتحي السيد، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية البنات الأزهرية الجديدة بالمنيا.

وقال د.عبد المنعم فؤاد إنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور.

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أنه من المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات على مدار شهر كامل، بواقع محاضرة كل أربعاء، مشيرا إلى أن البرنامج انطلق الأربعاء 17 مايو وينتهي 7 يونيو، وستتناول كل محاضرة قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة، ووضع حلول علمية وواقعية لها من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

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