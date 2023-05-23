الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل: المحور الاقتصادى هو الأهم فى الحوار الوطنى لهذا السبب (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني بدأ بدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه يتناول أطرًا متعددة؛ حيث يتناول أطرًا سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. 

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن الإطار الاقتصادي يعتبر هو الأهم، حيث يناقش احتياجات المواطن واهتماماته والتحديات التي تواجهنا خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أن حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة جدًا، كما تواجه الاقتصاد العالمي ككل، ومصر جزء من الاقتصاد العالمي.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أنه من المهم جدًا أن يكون لدينا حوار وطني خالص، مؤكدًا أنه وطني بالفعل، لأن كل من يشارك به له هدف واحد، وهو الحفاظ على هذه الدولة وتنميتها.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مهم لأنه يحتضن ويستضيف قممًا من تيارات سياسية مختلفة وأيديولوجيات مختلفة، وهو ما تحتاج إليه الدولة المصرية بشدة، كما أن الحكومة بحاجة إلى أن ترى كافة وجهات النظر، لأن التحديات كبيرة، والأمر يحتاج أن تتسابق كل التيارات السياسية والفكرية المختلفة في طرح رؤى جديدة.

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