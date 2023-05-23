الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اجتماع موسع.. محافظ دمياط تتابع تطوير مزرعة الرطمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خطة تطوير المزرعة السمكية بالرطمة، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسؤولى الجهاز المركزى للتعمير "الجهة المسئولة عن التنفيذ".

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ لتحقيق التطوير الشامل، حيث تم وضع خطة تستهدف تطوير 272 فدانًا تم تقسيمهم إلى 20 مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات رى وصرف وتجهيز أحواض مزارع، وكذلك طلمبات رفع مركزية و تجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

وأكدت د.منال عوض أن المحافظة تسعى إلى وضع مخطط محدد للتطوير، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمزرعة و زيادة معدلات الإنتاج بها.

وافتتحت محافظ دمياط الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب، بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

واطلعت المحافظ على مخطط تنفيذ الملعب وخطة تشغيله، وجميع الأنشطة التى يقدمها المركز لأبناء المدينة.

أوضحت محافظ دمياط أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

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