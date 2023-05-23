الثلاثاء 23 مايو 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بصورة كليوباترا.. توزيع ورق بردي على السائحين بمطار مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وزّعت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح ورق بردي يحمل صورة الملكة كليوباترا على السائحين القادمين من إيطاليا وذلك في مطار مرسي مطروح الدولي.  

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وقال مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، لـ"الدستور" إنه تم توزيع الهدايا العينية كالورق البردي على السائحين خلال استقبالهم في مطار مرسى مطروح.

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أضاف محمد أنور، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أنه تم توزيع ورود وكتيبات عن المعالم السياحية للمحافظة باللغات المختلفة، فضلاً عن توزيع التمور التي تتميز بها المحافظة.

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وأكد أنور أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استقبال أكثر من طائرة شارتر تحمل على متنها جنسيات من سلوفاكيا، صربيا، التشيك"، لافتًا إلى أنه تم انهاء إجراءات وصول السائحين للمطار الدولي ومنه إلى فنادق الإقامة.

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الإدارة العامة للسياحة المعالم السياحية الملكة كليوباترا توزيع الورود محافظة مطروح مطار مرسي مطروح الدولي

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