رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 لاستخراج نتيجتي الصف الرابع والخامس الابتدائي

بوابة التعليم الأساسي من أكثر العناوين بحثًا عبر محرك البحث جوجل في مصر خلال الأيام الأخيرة، إذ يترقب طلاب وأولياء أمور الصفوف الابتدائية والإعدادية نتيجة الترم الثاني والتي من المتوقع إعلانها خلال أيام على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني

ومن المفترض أن تقدم البوابة نتائج الطلاب بداية من نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في القاهرة ومختلف المحافظات.

يُتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 من خلال تسجيل الرقم القومي للطالب، وتتيح البوابة إمكانية الحصول على النتيجة من خلال الخدمة الصوتية لأصحاب الهمم من فاقدي البصر.

نتيجىة الصف الرابع الابتدائي بوابة التعليم الأساسي 2023

يتساءل الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن إمكانية الحصول على نتيجة الصف الرابع وكيفية الاستعلام عنها الرقم القومي، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني سوف تتاح من خلال بوابة التعليم الأساسي ، فور اعتمادها وإعلانها رسميا بعد رصد وتجميع الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي من خلال بوابة التعليم الأساسي

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي لنتائج القاهرة

اختيار المرحلة الاستعلام عن النتيجة النقل للتعليم الأساسي. إدخال الرقم القومي للطالب. اختيار المرحلة الدراسية الابتدائية. اختيار الصف الدراسي الرابع. اختيار العام الدراسي 2022-2023. اختيار الفصل الدراسي آخر الثاني الضغط على اختيار عرض النتيجة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

في الوقت ذاته يتساءل طلاب الصف الخامس الابتدائي عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني والذي تتيحه بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة 2023 بإدخال الرقم القومي، فور اعتمادها رسميا، وللحصول عليها يمكن اتباع نفس الخطوات السابقة مع اختيار الصف الخامس.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف السادس الابتدائي

كما ستُعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بالرقم القومي أيضًا فور إعلانها رسميًا من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم التاني 2023 من هنـا.

