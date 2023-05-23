أحمد الطاهرى: فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربى" نستعيد بها لبنان المشرق

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، أول حدث وأفضل خبر نستعيد معه لبنان المشرق والمحب للحياة والمتمسك بها بعد الأزمات المتلاحقة التي مرت بها.

ووجه خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر لوزير الإعلام اللبناني زياد مكاري على دعوته، مؤكدًا أنه كان هناك حرص على تلبية دعوته من مجلس إدارة الشركة المتحدة، وكانوا حريصين أن يكون موجودًا ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبدالصادق الشوربجي، حتى يشارك لبنان للانتقال السريع لعودة الحياة لمباهجها ببيروت.

العلاقات الصحفية علاقة شغف ما بين القاهرة وبيروت

وتابع، أن العلاقات الصحفية علاقة شغف ما بين القاهرة وبيروت، وتاريخ ممتد بينهما ومؤسسة روز اليوسف، والسيدة فاطمة اليوسف من أبرز العناوين في الروابط الصحفية بين مصر ولبنان، وهي رائدة في صناعة النخب الصحفية والفكرية وولدت في لبنان وتركتها في عمر 7 سنوات وحضرت لمصر وبنت مجدها المسرحي، وبعدها أسست روزاليوسف، مشيرًا إلى أن صور روزاليوسف في كل مكان بلبنان، وأنه أخبر وزير الإعلام اللبناني أن هذا هو بداية الاحتفال بمئوية روزاليوسف التي ستكون في أكتوبر 2025.