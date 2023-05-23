سلوى محمد على عضوة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية

تواصل إدارة مهرجان السينما العربية، المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ، كافة تشكيلات لجان التحكيم، تمهيدا لإقامة الدورة الأولى منتصف يوليو المقبل، والتي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة المهرجان عن انضمام الفنانة القديرة سلوى محمد علي، إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وأبدت الفنانة القديرة سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية.

سلوى محمد علي، ممثلة مصرية قديرة، قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التليفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.

أيضا اختارت إدارة المهرجان، المنتج السعودي ورائد أعمال الرسوم المتحركة عباس ابن العباس، لينضم إلى لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك، لما له من خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ قدم أول فيلم رسوم متحركة روائي طويل، وهو فيلم "الفارس والأميرة" الذي قام بتأليفه وإخراجه السيناريست الكبير بشير الديك.