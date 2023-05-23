الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ22 مليون جنيه.. إنشاء كوبرى للمشاة بالسيل الجديد والكاجوج بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على البدء فى إنشاء 2 كوبرى للمشاة الشهر المقبل إحداهما أمام مبنى المرور كبديل لمزلقان السيل الجديد والآخر بديل لمزلقان الكاجوج بسلوا قبلى بمركز كوم أمبو بتكلفة إجمالية ستصل لأكثر من 22 مليون جنيه، إضافة إلى دراسة إنشاء كوبرى ثالث للمشاه كبديل لمزلقان كلية الهندسة بقرية أبو الريش قبلى من أجل تأمين حياة المواطنين، والحد نهائيًا من الحوادث المتكررة فى هذه المواقع. 

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ثمار المشروعات الجارية للتطوير والتحديث حيث إننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء هذه المشروعات لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، خاصة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان، وأيضًا منطقة الطابية الأثرية، وممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، وكذا كورنيش إدفو، علاوة على المدخل الجنوبى بعد الإنتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل، فضلاً عن إعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر ما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط المدينة، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغرباً. 

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى، برئاسة محافظ أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

عقب استماعه إلى تقرير إدارة الحوكمة ومكافحة الفساد بشأن المرور الميدانى للجنة التفتيش لرصد السلبيات بالشارع الأسوانى فى 4 مراكز ومدن، و2 وحدة قروية، و 4 مراكز تكنولوجية. 

أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزارة النقل إنشاء 2 كوبرى للمشاه بالسيل الجديد المشروعات

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