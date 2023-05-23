الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد هلال: التعليم الفني قاطرة التنمية الصناعية في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية الصناعية فى مصر، خاصة وأن مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التى يجب حسن استغلالها فى القطاع الصناعى الذى يعد من أهم وابرز القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد هلال خلال كلمته في جلسة للجنة الصناعة بالحوار الوطني أن نظرة المجتمع للتعليم الفنى يجب أن تتغير، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجي التعليم الفنى فى مصر.

وعقب المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قائلا:" هناك جهود بشأن ربط التعليم الفني بسوق العمل وفقا لبروتوكول بتمويل من المعونة الأمريكية إذ هي التي تقوم بإجراء اختبارات القبول للطلاب، وفقا لشروط صارمة، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة".

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار  الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

الدكتور محمد هلال مجلس ادارة التعليم الفنى التنمية الصناعية القطاعات ه الصناعه القوى العاملة

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