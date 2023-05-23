الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن الجيزة" يكشف غموض العثور على جثة شاب متوفي بأبو النمرس

جثة
جثة

كشف تحريات أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، حول العثور على جثة شاب في منطقة أبو النمرس، أن الشاب توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة.

كما أفادت التحريات التي أجراها رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب،  وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة أبو النمرس. 

وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن مصرعه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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