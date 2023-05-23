قصار قامة: "قادرون بإختلاف" صنعت الفارق ونجح في دمجنا مجتمعيًا

نُظمت مبادرة الشيف على شاطئ الإسكندرية في تعاون مشترك بين الهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني

وتهدف المبادرة الى دمج القادرون باختلاف بمختلف فئاتهن وتحديدا قصار القامة مع المجتمع لتنمية مواهبهم من خلال تعليمهم اساسيات المشروعات الصغيره للاعتماد على ذاتهم.

ومبادرة “الشيف” هي إحدى مبادرات الدمج المجتمعية التي تهدف إلى إحتضان الفتايات من ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة والأصحاء معا، لتأهيلهم بتعلم أساسيات البداية للمشروعات الصغيرة للإعتماد على ذاتهن من أجل تحقيق مصدر لكسب رزقهن.

وفي هذا السياق، قالت مروة صالح، من قصار القامة، إن تلك المبادرات المجتمعية لها أثرها الإيجابي على ذوي الهمم، ويظهر ذلك من خلال عملية الدمج في المجتمع التي تُساعدنا على استكمال حياتنا بشكل طبيعي.

وتابعت: “قصار القامة” لا ينقصهم سوى تعريف المجتمع بحقوقهم وقدراتهم على التميز والتفوق والإنتاج.

وأشادت هالة حمدي، من قصار القامة، بالمبادرات الرئاسية مثل “قادرون باختلاف” والتي ساهمت في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي بقدراتهم.

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