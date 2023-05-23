ممثل حزب المحافظين يوصي بإنشاء وزارة خاصة بالتعدين والثروة المعدنية

قال عيد نور مسعود، ممثل حزب المحافظين بجلسة الحوار الوطني، إنه استمع لملف الثروة المعدنية خلال جلسة الحوار الوطني السابقة، كونه قطاع هام يعزز دور الاقتصاد المصري خاصة ملف الفوسفات حيث كانت مدينة القصيم بالبحر الأحمر وجهة أساسية لاستخراج الفوسفات.



وأضاف مسعود خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني أن مدينة القصيم كان بها العشرات من مناجم التي يتمل بها الآلاف من المواطنين، ولكن بسبب التهميش والمشاكل التي تعرضت لها هذه المناجم أغلق أغلبها.



وتابع أن مصر بها نحو ٢٧٠موقع معرف لاستخراج خام الذهب، يحقق موقع منها نحو ٥ مليار جنيه دخل سنوي، هذا من موقع واحد لاستخراج خام الذهب، مضيفا: لذلك لابد من العمل على تعزيز التعدين والعمل على فصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة وإنشاء وزارة مختصة للمعدن.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.



