الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

أم كلثوم
أم كلثوم

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة  "جوجل"، بعدما قام الملحن عمرو مصطفى بتلحين أغنية جديدة لأم كلثوم، ووضع صوتها وصورتها عليها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بعد عقود من رحيلها.

وهو الأمر الذي أثار غضب عائلة الراحلة أم كلثوم، ودفع جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى، بعد تقديمه مصنفًا غنائيا بصوت أم كلثوم مستخدمًا وسيلة الذكاء الاصطناعي دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق أو من ورثتها.

وأعربت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، عن غضبها بسبب استخدام تراث خاص بالعائلة دون استئذان منهم، وهو أمر غير مقبول نهائيًا، وهذا السر وراء تقديم العائلة بلاغا للنائب العام.

وتابعت جيهان الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا مش ضد التقدم في العلم، ولو كان الملحن عمرو مصطفى استأذن من الأول مكنش حصل كل دا".

وبسؤالها إذا قدّم اعتذارا رسميا هل ستتراجع عن القضية، أجابت: "مش عارفة الصراحة، لأنه محصلش حاجة زي دي، فمش عارفة الرد المفروض هيكون إيه، بس الأمر كله في إيد المحامي ياسر القنطوش".

 

البلاغ المُقدّم من حفيدة أم كلثوم

حمل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي جيهان الدسوقي رقم 29444 لسنة 2023، وجاء فيه أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي من ورثة كوكب الشرق لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية.

المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادر النسخ محل التحريم أو المتحصلة منها.

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