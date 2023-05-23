الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بسيارة لنقل الوقود فى القليوبية

نشب منذ قليل، حريق هائل في سيارة محملة بالمواد البترولية داخل "جراج خاص" أسفل كوبري قها في محافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتواصل جهودها لاحتواء الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا، من شرطة النجدة بوقوع حريق في سيارة محملة بالمواد البترولية، داخل جراج خاص بجوار كوبري قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف وتواصل قوات الدفاع المدني والحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.