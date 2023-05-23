الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

طلاب
طلاب

تستعد محافظتا القاهرة والجيزة لإعلان نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني خلال أيام مع استمرار عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وتتيح مديريات التربية والتعليم نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني في المدارس بالمجان لجميع الطلاب، فيتم توفرها محافظة القاهرة الكترونيًا بجانب نتيجة المدرسة.

نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2023

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 . 

رابط بوابة التعليم الأساسي 

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 لجميع الطلاب ، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو الضغط مباشرة على الرابط التالي : من هنا.

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 بمحافظة الفيوم

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

 ، ثم اختيار المرحلة التعليمية التى تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها، وإدخال الرقم القومي للطالب، ثم اختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي، اختيار عرض النتيجة وستظهر النتيجة فور اعتمادها وإعلانها . 

وجاء توزيع درجات ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 وفق مخطط وزارة التربية والتعليم كالتالي: 

مادة اللغة العربية:  80 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 60 درجة.

مادة الدراسات الإجتماعية:  40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

مادة النشاط الفني: 20 درجة.

مادة الحاسب الآلي:  20 درجة.

مادة التربية الدينية:  40 درجة

 نتيجة الصف الثاني الإعدادي محافظة الجيزة 

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول لإعلان  نتيجة الصف الثاني الإعدادي، بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة ثانية إعدادي من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وسيتم إعلان النتيجة يوم الأحد الموافق 28 مايو المقبل بينما يتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي يوم السبت الموافق 27/5 ، كما وضعت لإعلان نتائج المرحلة الابتدائية ويأتي كالتالي : 

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي : يوم السبت الموافق 27/5/2023.

إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي : يوم الأحد الموافق 28/5/2023 . 

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي : يوم الإثنين الموافق 29/5/2023. 

 

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متاح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط

 

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