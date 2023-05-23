بينهم شركاء المقاول الهارب.. تأجيل محاكمة 24 متهمًا في قضية الجوكر لـ21 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء تأجيل إعادة إجراء محاكمة 24 متهما بينهم شركاء المقاول الهارب محمد علي، في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ الجوكر، لجلسة 21 يونيو.

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

جاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.