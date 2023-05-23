صندوق مقترحات وجروبات خاصة لطلبة "حماة الوطن" بسمالوط

واصلت أمانة سمالوط غرب، بحزب حماة الوطن برئاسة معتز شادى شمال المنيا، فعاليات مبادرة التميز المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوى بقسميه العلمى والأدبى للعام الدراسى 2022 - 2023، لليوم الرابع علي التوالي.

بدأت فعاليات اليوم بالإعلان عن وجود صندوق مقترحات للطلبة المشاركين لتحسين جودة الخدمة والوقوف على السلبيات وتذليل الصعوبات من أجل تقديم خدمة تلبى الاحتياجات الفعلية للطلبة.

وشهد، اليوم، حضور كثيف للطلاب فى محاضرة مادة الفيزياء التي قدمها حسن الخولى حيث تناول الأساليب الفنية للتعامل مع الورقة الامتحانية من خلال المعلومات التى حصلها الطلبة خلال دراستهم للمنهج الدراسى ثم محاضرة فى مادة اللغة الإنجليزية قدمها أحمد وجيه، ثم محاضرة فى مادة التربية الوطنية قدمتها مريان يوسف وشهدت هذه المحاضرة حرص الطلبة على التقاط الصور التذكارية معها ومع قيادات الحزب وفي ختام اليوم قدم الخبير التعليمى عادل فتحى نجيب محاضرة فى مادة الفلسفة وعلم النفس.

من جانبه، وجه سليم الواعر أمين العمل الجماهيرى بالحزب الشكر إلى المدرسين المشاركين فى المبادرة الذين تكبدوا مشقة الحضور ولم يبحثوا عن منافع شخصية وشاركوا بدون مقابل.

أوضح هوارى أبوطهير، الأمين المساعد للحزب، أن الحزب حرص على عمل صندوق لتلقى اقتراحات الطلبة المشاركين فى المبادرة للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للطلاب وتذليل أي صعوبات فى المعلومات العلمية والتقييم لكل محاضرة.

وأشار حازم مشاضى، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، إلى أنه تم عمل جروبات خاصة للطلبة المشاركين وتم من خلالها إرسال عدد من المراجعات حتى يتم حلها من خلال الطلبة ومناقشة المدرسين المشاركين فى كل محاضرة حول الأسئلة التى وجدوا فيها صعوبات.

أكد منتصر الواعر، أمين الشباب أن المبادرة هدفت إلى رفع الأعباء المادية عن أولياء الأمور لافتا إلى تضافر جهود الإمانات النوعية بالحزب من أجل الارتقاء بمدى جودة الخدمة المقدمة.

وقالت أسماء سليمان، مسؤول صندوق تلقى اقتراحات الطلاب المشاركين، إن الصندوق تلقى اليوم 20 مقترحًا كلها جاءت لعمل محاضرات، خاصة لأجزاء معينة فى المنهج وبعضها جاء بها إشادة بالتنظيم وتوجية الشكر للحزب والقائمين على المبادرة.

وأكد محمد عرفات، الأمين المساعد للإعلام بالحزب أن المبادرة حرصت على خلق مناخ مثالى يوفر محتوى عالى الجودة يساعد على استيعاب المنهج بشكل مبسط.

وشدد محمد خلاف، أمين التنظيم بالحزب، على أن المبادرة جاءت من خلال أن الحزب يهتم بالعملية التعليمية وحرص على أن تكون من أبرز الاهتمامات من خلال تقديم خدمات عالية الجودة دون أى تكلفة يتحملها المواطن، لافتًا إلى أن المبادرة تستمر حتى منتصف شهر يونيو والتى تقام بقاعة Vib بمدينة سمالوط.