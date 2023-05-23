الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة بالمحليات

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية قرارًا حمل رقم (472) لسنة 2023 بشأن حركة تنقلات موسعة وتكليفات جديدة لبعض العناصر الكفء لشغل وظائف قيادية علي مستوى نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

شملت الحركة الدفع بـ7 قيادات جديدة واستبعاد 5 ونقل 15 قيادي لمواقع جديدة والإبقاء على 16 في مواقعهم، وذلك في إطار سعي المحافظة الدائم لضخ دماء جديدة وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسؤولية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الحركة تصعيد كلا من منال صبري أحمد عبده، رئيس الوحدة القروية بزاوية بمم نائبا لرئيس مركز ومدينة الشهداء ، سعيد أبو السعود رئيس الوحدة القروية بجروان نائبا لرئيس مركز ومدينة أشمون ، باسم ماهر بسيوني مركز ومدينة شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع ، محمد عبد المنعم الشنشوري الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف نائبا لرئيس مدينة سرس الليان.

كما شملت الحركة تكليف مصطفى فتحي صعوان نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا نائبا لمركز ومدينة شبين الكوم ، وسامية حامد جبريل نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا نائبا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، وليد سالم أبو سالم نائب رئيس مركز ومدينة الباجور نائبا لرئيس حي شرق شبين الكوم ، نجلاء محمد الجزار نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم نائبا لرئيس حي شرق شبين الكوم ، وريهام لبيب بحبح نائب رئيس مركز ومدينة الشهداء نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم وأحمد عبد الوهاب الكوراني نائب رئيس حي شرق شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة الباجور وأسامة فاروق عبد الغني نائب رئيس حي غرب شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة الباجور وتكليف محمد عبد الجيد العربي نائب رئيس مركز ومدينة الشهداء نائبا لرئيس مركز ومدينة منوف، وهاني محمد الجزار نائب رئيس مركز ومدينة الباجور نائبا لرئيس مركز السادات ، محمود أحمد عبد الدايم نائب رئيس مدينة سرس الليان نائبا لرئيس مركز ومدينة الشهداء، سهام ممدوح الخياط نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا ، وسامية عبد المرضي سبع نائب رئيس مركز ومدينة منوف نائبا لرئيس مدينة سرس الليان ، هيثم محمد عازق نائب رئيس مركز ومدينة أشمون نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا ، ياسر محمد عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا، محمد مهدي عبد الوهاب نائب رئيس مركز ومدينة تلا نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا.

كما تضمن الحركة استبعاد كلا من رباب الصباحي نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم وجمال فريد مرسي مساعد رئيس مركز ومدينة الباجور ولبني الجزار نائب رئيس مركز السادات وكريمة كامل السيد نائب رئيس مدينة سرس الليان ومحمود البهواش نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا وعودتهم لجهات عملهم الأصلية.

أشار محافظ المنوفية إلى استمرار تقييم القيادات على جميع المستويات وتصعيد القيادات القادرة علي العطاء وانجاز المهام، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير داخل منظومة العمل الإداري بنطاق المحافظة.

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