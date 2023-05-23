مركز الإبداع يستضيف مناقشة "بائع السخانات" لعمرو العادلي بصالون الأربعاء

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية التنمية الثقافية فى السابعة مساء غدا الأربعاء 24 مايو بمركز الإبداع الفنى، الكاتب الروائى والقاص عمرو العادلى ومناقشة حول مجموعته القصصية "بائع السخانات"، بحضور الناقدين الأدبيين الدكتور رشا صالح، والدكتور عزوز علي إسماعيل.

ويناقش النقاد 6 رحلات تقدمها المجموعة القصصية، كل رحلة لها مذاقها الخاص وعالمها المستقل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأسئلة التي تركها الكاتب للقارئ المتعلقة بشخصيات القصص ومصائرهم، والتي لا يمكن الإجابة عنها بسهولة، ويترك الكاتب السؤال الأكبر المتعلق بمصير الإنسان في العصر الحديث وذلك بعد أن تحكمت المؤسسات الكبيرة والشركات العالمية في حياته، ويتساءل الإنسان الحديث في حيرة .. ماذا تبقى له في مجتمع يسيطر عليه الاستهلاك والمصالح المادية؟.

ومن أجواء المجموعة: أنا لا أجيد الاختصار، ولستُ بارعًا في ربط الأفكار، لا يمكنني التحدث بانتظام عن أي شيء، ولا أعرف كيف نما كل هذا الكُره في نفس حلمي تجاهي، فقد قال لي ذات مشادة كلامية «أنت شخص عبيط وليس لديك أي خبرة بالحياة» كيف يقول ذلك وأنا موظف محترم؟ أرى أن طاعة رؤسائي واجب مقدس، أبتسم دائمًا ولا أنسى نصف انحناءة أمام الزبائن كما أوصاني أبي، أفعل باقتناع ما يجعلهم يعتقدون أنهم أذكى مني، وإلا فلماذا أنحني إن لم يكونوا صنفًا ممتازًا من البشر؟ مؤكد مكتوب أمامك في الأوراق أن أبي هو الذي عيَّنني في هذه الشركة العتيقة، ثلاثون عامًا وأنا أتحدث همسًا إلى الزبائن، أعرض عليهم فضائل شراء السخانات حتى في فصل الصيف.

يذكر أن عمرو العادلي روائي وقاص مصري، حاصل على ماجستير في علم اجتماع الأدب من جامعة عين شمس، نال العديد من الجوائز المصرية والعربية من بينها: جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2015 عن رواية “الزيارة”، جائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عام 2016 عن مجموعته القصصية “حكاية يوسف إدريس”، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، كما ُرشحت روايته “المصباح والزجاجة” في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل عام 2018، كما ُرشحت روايته “اسمي فاطمة” في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد 2019.، يدير الصالون الدكتور شهد مختار.