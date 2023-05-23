الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

حريق
حريق

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحي البشاير بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيث تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بحي البشاير.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 113 خلف مدخل 2 والمكون من 4 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

الأكثر قراءة

حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

بعد بلاغ للنائب العام ضد عمرو مصطفى.. أول تعليق لحفيدة أم كلثوم (خاص)

غادة لبيب: وزارة الاتصالات تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمارات

لليوم الثانى.. تراجع أسعار الغاز العالمية لـ2.508 دولار للمليون وحدة حرارية

ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز أبوقرقاص (صور)

صندوق التنمية الصينى الإفريقى: مستعدون لتمويل مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى