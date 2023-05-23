حريق داخل شقة فى حى البشاير بأكتوبر

اندلع حريق داخل شقة سكنية بحي البشاير بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيث تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بحي البشاير.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 113 خلف مدخل 2 والمكون من 4 طوابق، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.