جامعة أسيوط تشارك في ختام مهرجان كلميم الدولي بالمغرب (صور)

شاركت جامعة أسيوط في حفل ختام مهرجان كلميم الدولي لمسرح الجنوب فى نسخته السادسة بالمملكة المغربية تحت شعار "مسرح الجنوب والذاكرة" والذي نظمته جمعية أدوار للمسرح الحر بكلميم، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بمشاركة عدة دول عربية منها: مصر، المغرب، تونس، والعراق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عزت عبد المنعم مرغني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وتنظيم أعضاء مجلس اتحاد طلاب كلية الهندسة.

ونال العرض المسرحي الذي شاركت به جامعة أسيوط، إعجاب الحاضرين؛ حيث شارك فريق مسرح كلية الهندسة بعرض فني "أوسكار "عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية" للكاتب إيمانويل شميث، والفائز بالمركز الأول فى مهرجان الإبداع المسرحي للطلبة والطالبات بنسخته الحادية عشرة 2023.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بفريق مسرح كلية الهندسة، مؤكداً على اهتمام جامعة أسيوط بالثقافة والفنون؛ للنهوض بالعقل والوجدان معًا، ودعم دور الفن المسرحي في المجتمع، وفتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية؛ لاكتشاف وصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، والتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصياتهم باعتبار أن الأنشطة الطلابية هي بيئة خصبة؛ لتبادل الخبرات، وزيادة الآفاق المعرفية للثقافات الأخرى في الحاضر والمستقبل؛ مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، صرف مكافأة مالية لبعثة جامعة أسيوط للمهرجان، لمشاركتهم المتميزة، ومجهوداتهم الفعالة التي ساعدت فى وضع جامعة أسيوط فى المحافل الدولية بجدارة.

فى السياق، أوضح د.أحمد عبد المولى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تسخر كافة إمكانياتها؛ لدعم الأنشطة الطلابية ورعاية الكوادر المتميزة من أبنائها الطلاب والمواهب الفنية، وتشجيعهم على المشاركة المثمرة فى جميع المحافل؛ الثقافية، والفنية، والمسرحية، على المستوى الإقليمي والدولي؛ لإثراء النشاط الثقافي والحضاري، مؤكدا دور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطّلاب ورفع مستوياتهم، وغرس القيم والمبادئ الحميدة التى تمثل الركيزة الأساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.