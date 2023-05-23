أمريكا تقدم مساعدات بـ245 مليون دولار للسودان ودول الجوار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة لمساعدتها على التعامل مع الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في السودان.

سريان هدنة وقف إطلاق النار في السودان

وسادت أجواء هادئة نسبيا اليوم الثلاثاء بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع في السودان مساء أمس الاثنين، مما عزز الآمال في إخماد صوت السلاح مؤقتا حتى مع حديث شهود عن سماع بعض من دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم.

وبعد خمسة أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر 7 أيام بدءا من الساعة 0945 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين بهدف تسهيل وصول المساعدات.

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار الآمال في استراحة من الحرب التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألف فروا إلى دول مجاورة، وتهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

وحذر فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان أمس الاثنين من تزايد "الطابع العرقي" للصراع العسكري ومن تداعياته المحتملة على دول الجوار.

وقال بيرتيس في إفادة بمجلس الأمن الدولي "الطابع العرقي المتزايد للصراع يهدد بإغراق البلاد في صراع طويل الأمد وبامتداد تداعياته إلى المنطقة".