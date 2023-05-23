الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. "الاتصالات" تُشارك في اجتماعات الدورة العادية للمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي

المجلس الإداري للاتحاد
المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة العادية الـ24 للمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات، والمنعقدة خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو .
 
ويناقش اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية (2022 – 2026) لعمل سكرتارية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، والتي تم إقرارها العام الماضي، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها عضوًا في فريق العمل الذي تم تشكيله من الدول الأعضاء لصياغة الاستراتيجية.
 
كما يناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات والمبادرات التي تخص القارة الأفريقية، التي أقرها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2022 الذي انعقد في كيغالي، رواندا، ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في بوخارست، رومانيا.

في سياق متصل، تُشاررك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الفترة من 23 إلى 24 مايو في كيغالي، رواندا، والذي يعقد على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء، للإعداد للاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 25 مايو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الدول الأعضاء على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات والقرارات التي تم تبنيها خلال الاجتماع الثاني عشر، الذي انعقد في عام 2021.
 
جدير بالذكر أن مصر تؤدي دورًا مهمًا في كلٍ من الاتحاد الأفريقي للاتصالات والكوميسا، فهي عضو في المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات منذ انشاء الاتحاد في عام 1977، كما أنها واحدة من الدول المؤسسة للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بوضعٍ متميزٍ داخل الاتحاد وتؤدي دورًا محوريًا فيه، يتمثل في قيادة الصف الأفريقي في المحافل الدولية في الأمور المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وتشارك مصر مع الدول الأفريقية المختلفة خبراتها وأفضل تجاربها للنهوض بهذا المجال، الأمر الذي يُعطيها ثقلًا سياسيًا داخل المنظمة ومع الدول الأعضاء ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف السياسة الخارجية لمصر، أبرزها تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي.
 
هذا وتترأس مصر تجمُّع دول الكوميسا في الفترة الحالية (2021-2023). وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت في اللجنة الوطنية المعنية بتنظيم قمة الكوميسا، التي استضافتها مصر في عام 2021 وشارك فيها العديد من رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء.

الأكثر قراءة

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

ارتفاع أسعار النفط إثر توقعات تقلص الإمدادات وتحذيرات السعودية

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية

محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى صدفا المركزى لمتابعة سير العمل وتوافر الأطقم الطبية

تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس