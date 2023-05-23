غدًا.. "الاتصالات" تُشارك في اجتماعات الدورة العادية للمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الدورة العادية الـ24 للمجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات، والمنعقدة خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو .



ويناقش اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية (2022 – 2026) لعمل سكرتارية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، والتي تم إقرارها العام الماضي، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها عضوًا في فريق العمل الذي تم تشكيله من الدول الأعضاء لصياغة الاستراتيجية.



كما يناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات والمبادرات التي تخص القارة الأفريقية، التي أقرها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2022 الذي انعقد في كيغالي، رواندا، ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في بوخارست، رومانيا.

في سياق متصل، تُشاررك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الفترة من 23 إلى 24 مايو في كيغالي، رواندا، والذي يعقد على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء، للإعداد للاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 25 مايو الجاري.

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الدول الأعضاء على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات والقرارات التي تم تبنيها خلال الاجتماع الثاني عشر، الذي انعقد في عام 2021.



جدير بالذكر أن مصر تؤدي دورًا مهمًا في كلٍ من الاتحاد الأفريقي للاتصالات والكوميسا، فهي عضو في المجلس الإداري للاتحاد الأفريقي للاتصالات منذ انشاء الاتحاد في عام 1977، كما أنها واحدة من الدول المؤسسة للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بوضعٍ متميزٍ داخل الاتحاد وتؤدي دورًا محوريًا فيه، يتمثل في قيادة الصف الأفريقي في المحافل الدولية في الأمور المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشارك مصر مع الدول الأفريقية المختلفة خبراتها وأفضل تجاربها للنهوض بهذا المجال، الأمر الذي يُعطيها ثقلًا سياسيًا داخل المنظمة ومع الدول الأعضاء ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف السياسة الخارجية لمصر، أبرزها تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي.



هذا وتترأس مصر تجمُّع دول الكوميسا في الفترة الحالية (2021-2023). وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت في اللجنة الوطنية المعنية بتنظيم قمة الكوميسا، التي استضافتها مصر في عام 2021 وشارك فيها العديد من رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء.