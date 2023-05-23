الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 26 مخالفة تموينية خلال حملة على مخابز أبوقرقاص (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

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وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الوحدة المحلية للمدينة نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا. 

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وأوضح رئيس المدينة أن المخالفات شملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

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أضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، كحماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل يومي لضمان توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد الغذائية؛ حرصًا على صحة المواطنين وفرض الانضباط التمويني وضبط الأسعار وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضمان أستقرار الأسواق، لافتًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التمونية؛ للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

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المنيا ضبط 26 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز البلدية مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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