"المنتفع الجديد".. إجراءات وخطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

يمتلك ملايين المشتركين عداد كهرباء بالوحدة السكنية أو التجارية أو الصناعية الخاصة به سواء كان مالك أو مستأجر لها، ولكن هل يعلم كل منتفع بخدمات المرافق بهذه الوحدة وتحديد خدمة الإمداد بالتيار الكهربائي، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء؟

إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال خدمة معرفية يقدمها عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء وهي التالية:

1- يجب أن يقدم المنتفع الجديد صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- يجب أن يقدم المنتفع الجديد صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- وفى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- يجب أن يقدم المنتفع الجديد إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

يأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين مستوى استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها، وكذلك في تعزيز المعرفية لدى المشتركين عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية اتباع إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية المتعلقة بالمشتركين داخل إدارات الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.