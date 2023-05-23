الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى لدعوة مساجد مصر للصلاة على النبى

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية، توضيحا بخصوص الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدعوة تتلخص فيما يلي:

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت- إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

 كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن: "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

وحدد وزير الأوقاف، الصيغة التالية: “اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد”.

دار الافتاء المصرية يوم الجمعة الصلاة على النبي ص ل ى الله ع ل ي ه و آل ه و س ل م البر والتقوى اهل العلم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر فى شرم الشيخ

"الضرائب" توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة "بغدودة"

رسميًا.. بلاغ للنائب العام من حفيدة أم كلثوم ضد الملحن عمرو مصطفى

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس ضمن "حياة كريمة"

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

ضبط 224 مخالفة عدم التزام بقرار غلق المحال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس