الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع سكرتير عام الكوميسا تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية

الرئيس السيسي يبحث
الرئيس السيسي يبحث مع سكرتير عام الكوميسا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ، مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي.

كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يُساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويُسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

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