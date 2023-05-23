الرئيس السيسى ومديرة "نيباد" يتفقان على تعزيز جهود تحقيق الاندماج القارى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "نيباد".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣- ٢٠٢٥، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.