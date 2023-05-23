الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس المفوضية الإفريقية التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى

الرئيس السيسي يبحث
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المفوضية الإفريقية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في شرم الشيخ، مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الإفريقي المشترك، وسعيًا نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.

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