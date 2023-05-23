رئيس جزر القمر يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في إفريقيا

أعرب عثمان غزالي، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد في القارة الإفريقية.

وأكد غزالي الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقي، خاصةً في ضوء تولي بلاده حاليًا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره عثمان غزالي، رئيس جزر القمر والرئيس الحال للاتحاد الأفريقي، علي هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.