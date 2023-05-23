غادة لبيب: وزارة الاتصالات تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمارات

شاركت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى قمة عصر التحول الرقمي 2023، بحضور أكثر من 150 شركة مصرية ودولية.

وعبرت “لبيب” عن سعادتها للمشاركة في فعاليات القمة والتى تركز على الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرقية الخامسة والتحول الرقمي للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية، ناقلة للحضور تحيات وزير الاتصالات، مشددة على حرص وزارة الاتصالات على لقاءات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص لتبادل الرؤى وتطوير السياسات.

وأكدت نائب وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه فى ظل الجمهورية الجديدة يلمسُ الجميعُ جدية النظرة وجهود دعم القطاع الخاص كشريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة الSDGs17، ولعل وثيقة ملكية الدولة خير مؤشر على ذلك. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز نشاط وعمل القطاع الخاص.

وكشفت أن موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات– وهو ما أكدته جائحة كورونا- من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل. ومن ثم فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني.. وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة 4.0.

وأوضحت “لبيب” أن الدولة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 تقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الاستثمار والإبداع التكنولوجي، وتعتمد على 3 ركائز: بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.

وأشارت إلى أن تستهدف استراتيجية مصر الرقمية تحقيق عدد من المستهدفات أهمها؛ تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى.

ولفتت نائب وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح فى أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها؛ إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول الشهر الماضي، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني واستراتيجية وطنية لهذا الشأن وتفعيل عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (eg-cert) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجارى العمل على إصدار قانون تصنيف البيانات، وسياسة السحابة الحوسبية أولاً.

وأكدت لبيب أن الدولة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود، وقد أثمر ذلك عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنوياً بحلول 2025، وتوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزاً لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما أنه على صعيد البنية التحتية تم ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار على مدار العامين الماضيين لإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وتم ربط 23 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 75 جهة (G2G). وتم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 168 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمى المنصة نحو 7,2 مليون مواطن بإجمالى حوالي 35,4 مليون طلب خدمة.

وأشارت نائب وزير الاتصالات إلى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقياً فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى العام الحالى بمتوسط سرعة 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقاً لشركة أوكلا العالمية. ويمر عبر مصر أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 14 كابل بحرى وجارى حالياً إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة.

وأوضحت لبيب أن وزارة الاتصالات تنفذ خطة لبناء القدرات الرقمية وفقاً لمنهجية هرمية تتدرج بدءاً من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الدولية عبر مبادرة بناة مصر الرقمية، لتدريب نحو 200 ألف في العام المالى الحالي باستثمارات 1.1 مليار جنيه. وأنه يتم رعاية الإبداع الرقمي في كل القطاعات من خلال برامج متخصصة وتنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية، كما تم استضافة 24 شركة تصميم إلكترونى فى مركز الابتكار بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وهو ما ساهم وسيساهم فى حدوث طفرة فى أعمال الشركات الناشئة.