سقوط المتهم بقتل شاب بأبوالنمرس فى قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل أحد الأشخاص بعد الاعتداء بآلة حادة في أبوالنمرس.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يُفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في أبوالنمرس.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد آخر تم تحديد هويته، نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.