الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات والعدل تعقدان ورشة عمل حول آليات "التحول الرقمي في التقاضي"

غادة لبيب
غادة لبيب

اختتمت اليوم، فعاليات ورشة عمل آليات التحول الرقمي في التقاضي الجنائي"منظومة فرض وإنفاذ القانون " لـ150 مستشاراً ورئيس دائرة قضائية و8 مستشارين ورؤساء محكمة.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي لضمان استدامة أعمال ومشروعات التحول الرقمي في منظومة التقاضي، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وتهدف الورشة إلى التعريف بآليات التحول الرقمي فى إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون. وتم خلال الورشة استعراض التطبيق الجديد الذي تم إضافته للمنظومة تحت اسم "مستودع الأحكام" والذي تم من خلاله توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فى منظومة العمل القضائي.

وتضمنت الفعاليات تسليم شهادات حضور الورشة للمستشارين، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. 

وأشاد المستشارون بالمعارف والمهارات التي أكتسبوها من خلال الورشة، مقدمين الشكر لوزارة الاتصالات على ما تقدمه من برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير منظومة التقاضي بصفة خاصة، وتنفيذ رؤية الدولة نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال التحول لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة وقدرة المنظومة القضائية وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

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