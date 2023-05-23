افتتاح مدرسة كفر سعد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولتها الافتتاحية لعدد من المشروعات المدرجة بقطاعى التربية والتعليم والشباب والرياضة بمدن دمياط وكفر سعد وميت أبو غالب، وذلك ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وافتتحت مدرسة كفر سعد للتعليم الأساسى بعد تنفيذ مشروع توسعة بعدد ٣٢ فصلًا، ليصل إجمالي عدد الفصول بها ٤٤ فصلًا دراسيًا.

وخلال الافتتاح تفقدت المحافظ مبنى المدرسة الذي تم تنفيذه وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بوضع خطة لاحلال وتجديد المبنى القديم بالمدرسة لإنشاء أول مدرسة رسمية للغات بكفر سعد.

وأشارت المحافظ، إلى أن هناك جهود كبيرة تم تحقيقها بالفترة الأخيرة للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير المنشآت، وإنشاء عدد آخر بكافة المناطق، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول والنهوض بالمنظومة التعليمية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التعليم بكافة فئاته لبناء أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب، وذلك بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب، والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة.

واطلعت المحافظ على مخطط تنفيذ الملعب و خطة تشغيله، وأيضًا جميع الأنشطة التى يقدمها المركز لأبناء المدينة.

وأوضحت أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التي أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة دمياط.